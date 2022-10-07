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Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji yolu işkenceye yoluna döndü

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Bu çileyi ne kadar daha yaşamaya devam edeceğiz

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Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji yolu işkenceye yoluna döndü
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini velilerimiz, çocuklarının Palm Beach bölgesi olarak bilinen Kapalı Maraş kapısının olduğu Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nde okuduğunu ve her gün öğle saatlerinde onları almak için gittikleri bu bölgede adeta işkence çektiklerini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nin olduğu bölgede her gün aileler olarak aynı işkenceyi yaşadıklarını ifade ederek, bunun nedenin ise Kapalı Maraş’ın giriş kapısının olduğu aynı noktada turist otobüsleri ve okul otobüsleri bir birine karıştığını belirttiler. Bu nedenle de velilerin araçlarını park edecek yer bulamadığını belirten vatandaşlarımız “Veliler kendilerine alternatif çözümler üretip bir gidiş bir geliş olan yolun bir kenarına da araçlarını park etmek zorunda kalıyor ve tehlikeli anlar yaşanıyor” dediler.
Bu bölgede bir saatten önce trafikten çıkmanın imkansız olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız “Son günlerde herkesin gözdesi olan bu bölgeye alternatif başka bir yol açılmalı. Bu çileyi ne kadar daha yaşamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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