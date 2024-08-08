Gayretköylüler köylerini tarif eden tabela istiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden olan Gayretköylüler, köylerine giden yolda tabela olmamasının yarattığı sıkıntıyı bizlerle paylaştılar.

Gayretköy’lü vatandaşlarımız "Biz Gayretköylüler olarak sıkıntı çektiğimiz bir konuyu paylaşmak istedik. Köyümüze özellikle cenaze, düğün, nişan ve zaman zaman uzaktan futbol amaçlı gelen insanlara yol tarifi yapmaktan yorulduk” dediler.

Mağusa, Girne ve civarlarından gelen misafirlerinin yolu bulamama konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden vatandaşlarımız Bakanlar, yetkililer ve vekiller ana yolda tabelası olmayan köyü nasıl buluyorlar? Hiçbirinin gözüne çarpmamış demek ki. Bundan sonra dikkat ederler umarız. Bu zor olmayan işi en erken zamanda hallederler. Selamlar Ulaştırma Bakanlığımız." Dediler.

Gayretköy halkı, köylerine ulaşımı kolaylaştırmak için ana yollarda uygun tabelaların yerleştirilmesini talep ederek “Bu basit adım, köyün ziyaretçileri için büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Yetkililerin bu konuda duyarlı olup gerekli düzenlemeleri yapmalarını umuyoruz.” Diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.