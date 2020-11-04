Fuar kavşağı için bir çalışma yapmak zaruri

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, tüm uyarılara rağmen, fuar kavşağında kazaların devam ettiğine dikkat çekerek bu konudaki görüşlerini dile getirdiler.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Fuar alanı ile YDÜ’ye dönüş kavşağı olan noktada kazaların bitmek bilmediğini dile getiren sürücü vatandaşlarımız, burası için yapılan uyarıların ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ifade ettiler.

“Burası için sorumlular önlem almıyor, bari şoförler önlem alıp yavaş sürsün. Ancak bu uyarımızı yine dikkate alan olmayacaktır” diye konuşan sürücü vatandaşlarımız, yetkililerin buraya bir düzenleme yapmasının şart olduğunun altını çizdiler.

Vatandaşlarımız “Kavşak için belki bir trafik ışığı sistemi kurulabilir veyahut Gönyeli’den gelen sürücüleri yavaşlatmak için kasis tarzı yola hız kesici bir şeyler konabilir” diyerek önerilerini bizlerle paylaştılar.

