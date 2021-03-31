Fiyatlar, tüketicinin yüzünü güldürürken, üreticiyi düşündürüyor

Vatandaşlarımız, bu yıl ülkede öğrenci sayısının az olması turistin ise hiç denecek kadar olmaması nedeniyle çiftçi tarafından üretilen birçok ürünün fiyatlarının çok düşük olduğunu ifade ettiler.
Ancak bazı piyasaya yeni çıkan ürünlerin de fiyatlarının adeta uçtuğunu belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz hafta gittiğimiz manavda gördüğümüz taze fasulye fiyatı 22 TL’yi şimdi ise 18 TL’ye geriledi. Ancak patatesin kilosu 2 TL’ye kadar düştü. Domates 1,5, brokoli 2,5 TL’den satılıyor. Oldukça düşük bu fiyatlar tüketiciler için iyi olmasına karşın üreticiler acısından çok iç acıcı bir durum olmasa gerek” diye konuştular.
Bu arada ithal meyve fiyatlarının ise çok yüksek olduğundan yakınan vatandaşlarımız, dövizdeki yukarıya tırmanışın meyve fiyatlarına da yansıtıldığını gözlemlediklerini sözlerine eklediler.
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