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Fiyatlar, tüketicinin yüzünü güldürürken, üreticiyi düşündürüyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribatın gerek üreticileri gerekse tüketici vatandaşları etkilemeye devam ettiğini belirterek bu konuda bize gönderdikleri manavlardaki bazı ürün fiyatlarıyla görüşlerini paylaştılar.

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Fiyatlar, tüketicinin yüzünü güldürürken, üreticiyi düşündürüyor
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Vatandaşlarımız, bu yıl ülkede öğrenci sayısının az olması turistin ise hiç denecek kadar olmaması nedeniyle çiftçi tarafından üretilen birçok ürünün fiyatlarının çok düşük olduğunu ifade ettiler.
Ancak bazı piyasaya yeni çıkan ürünlerin de fiyatlarının adeta uçtuğunu belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz hafta gittiğimiz manavda gördüğümüz taze fasulye fiyatı 22 TL’yi şimdi ise 18 TL’ye geriledi. Ancak patatesin kilosu 2 TL’ye kadar düştü. Domates 1,5, brokoli 2,5 TL’den satılıyor. Oldukça düşük bu fiyatlar tüketiciler için iyi olmasına karşın üreticiler acısından çok iç acıcı bir durum olmasa gerek” diye konuştular.
Bu arada ithal meyve fiyatlarının ise çok yüksek olduğundan yakınan vatandaşlarımız, dövizdeki yukarıya tırmanışın meyve fiyatlarına da yansıtıldığını gözlemlediklerini sözlerine eklediler.
 
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