Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız dün sabahleyin gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana park yerinde giriş ve çıkışını kapatan resimdeki araç ve sürücüsünü buradan kınadığını dile getirerek sitemini bizlerle paylaştı.



Fotoğrafta da görüldüğü gibi beyaz aracın park ettiği yerin ana park yerinin giriş çıkış yeri olduğunu ve bu alana gelip park yapan diğer araç sürücülerinin büyük mağduriyet yaşadığını aktararak “Bu aracı polise şikayet ettik ancak polisimiz yoğunluğundan dolayı pek ilgilenemedi. Yaklaşık 1 saat bekledik ama ne gelen oldu ne giden” diye konuştular.

Bu ve bunun gibi birçok araç sürücüsünün park yaparken nerelere park yapacaklarını bilmediklerini iddia eden vatandaşlarımız, “Fazla söze gerek yok. Böyle sorumsuzca park yapılmaz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız hastane gibi yerlerde araç giriş çıkışlarının çok önemli olduğunu herkesin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini sözlerine eklediler.

