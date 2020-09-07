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Fareler harnup ağaçlarını tüketiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin önemli bir değeri olan ve son yıllarda dünyada rağbet görmeye başlayan keçi boynuzu veya harnup ağaçlarının bu yıl fareler nedeniyle büyük zarar gördüğünü dile getirerek gözlemlerini bizlerle paylaştılar.

Fareler harnup ağaçlarını tüketiyor

Harnup ağaçlarının özellikle Beşparmak dağlarının etekleri ile İskele ve Karpaz bölgesinde oldukça fazla olduğunu ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, ancak son yıllarda ova farelerinin artan popülasyonları nedeniyle birçok ağacın zarar görerek kurumaya yüz tuttuğunu aktardılar.
Özellikle bu yıl ova farelerinin oldukça çok olduğunu ve farelerle mücadele için geç kalındığını ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Bazı bölgelerde zamanında farelerle mücadele için ilaçlama yapılmadığı için ova fareleri harnup ağaçlarını kemirdiler ve fotoğrafta görüldüğü gibi kurumaya yüz tuttular” dediler.
Harnup ağaçlarının en büyük düşmanın fareler olduğunu yineleyen vatandaşlarımız, bu hayvanlarla mücadele etmek için harnupların hasat döneminden en az 2 ay öncesinden fare zehirlerini doğaya bırakmak gerektiğini ifade ettiler.
Çevreci vatandaşlarımız, harnup ağaçlarının uzun ömürlü ağaçlar olduğunu ve bakım gerektirmeyen, sadece farelerle mücadele yapılması gereken bu ağaçların korunması için başta Tarım Bakanlığı olmak üzere bu ağaçlardan kazanç sağlayan herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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