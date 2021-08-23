Faiz adı altında bankaların yaptığı hırsızlıklar bitmek bilmiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız ülkenin kaymağını yiyen bankaların adeta vatandaşları sömürdüğünü dile getirerek bu konuda başından geçen bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.



Vatandaşımız Cuma günü sabah saatlerinde telefonunun çaldığını ifade ederek kendisinin çalıştığı ancak ismini vermek istemediği bir bankadan arayan çalışanın kendisine “Çek hesabınıza 30 TL yatırmanız gerek dedi. Niye dedim benim hesabım ekside değil ki dedim. Olsun dedi doğrudur. Çek hesabınız ekside değil ama biz üç ayda bir bu faizi alıyoruz dedi. Bu uygulama o zaman hırsızlığın bir çeşididir dedim” diye konuştu.

Telefonun karşısındaki bayanın açıklamasının daha da komik olduğunu belirten vatandaşımız “Bütün bankalar da aynısını yapıyor dedi. O zaman hepiniz hırsızsınız dedim. Diğer bankalarda da uygulama aynimi araştırma yapmaya başladım. Yakında bu bankanın adını açıklayacağım” dedi.

Böyle komik açıklamalarla herkesin parasını almanın hırsızlığın bir başka versiyonu olduğunu savunan vatandaşımız, borcunuzun olmadığı veya çek hesabınızın ekside olmadığı bir konumda faiz talep etmek sadece bizim ülkede olan birşey olduğunu vurgulayarak ülkemizde bu başıboşluğun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.



