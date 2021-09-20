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Eylül’de denizin keyfini çıkardılar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde sonbahar aylarının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde birçok vatandaşın yazdan kalma sıcak havaların tadını çıkarmak için gerek deniz gerekse havuzlarda serinlemeyi tercih ettikleri bildirilmekte.

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Eylül’de denizin keyfini çıkardılar


Özellikle Mağusa bölgesindeki sahil şeridinde bulunan birçok plajda bayram tatilini deniz kenarında dinlenerek geçiren vatandaşların denize girerek keyif yaptıkları belirtilmekte.
Bazı vatandaşların su sıcaklığının soğuduğu gerekçesiyle denize girmekten çekinmesine karşın birçok vatandaşın deniz suyu sıcaklığının ılık olduğu ve insan vücuduna zarar vermeyecek derecede sıcak olduğunu dile getirerek denize girdikleri bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
 
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