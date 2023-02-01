“Ey yetkililer! Yakalayın artık çağdaş ve modern yaşamı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 21. yüzyılda yaşadığımız bugünlerde dünyada birçok ülkenin Ay’da yaşamı planlarken biz ülke olarak halen daha elektrik kesintileriyle boğuştuğumuza dikkat çekerek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Bizim memlekette iki damla yağmur yağar, iki defa da gökyüzü gürler elektrikler hemen gider. Devamlı yağış alan ülkelerde elektrik neden gitmez. Bizim mühendisler yetersiz sistem mi kurdular. Yoksa iletim teknolojisi ilkel mi kaldı?” diyerek sorgulayarak bu konuda yaşananların artık vatandaşların canına tak ettiğini vurguladılar.

Soğuk kış günlerinde elektrik kesintilerinin başta çocuklu aileler ve yaşlı insanları çok etkilediğini belirten vatandaşlarımız bu sorunların kendilerini bildikleri günden beridir devam ettiğini ifade ettiler.

Vatandaşlarımız yetkililere seslenerek “Eyyyyy yetkili ve etkili kişiler. Duyun artık bu halkın sesini. Yakalayın artık çağdaş ve modern yaşamı. Bırakın havanda su dövmeyi de halkının sesine kulak verip yaşamca hak ettiği ihtiyaçlarını giderin” diyerek göreve davet ettiler.

