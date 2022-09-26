Ev kiralamak isteyen vatandaşın emlakçı isyanı

Emlakçılar ev kiralamak isteyen vatandaşları isyan ettiriyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Girne’de ev kiralamak için yaptığı görüşmelerde yaşadığı hayal kırıklığını bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.

Vatandaşımız “Dün Girne'de bir ev buldum ancak ev sahibi Türkiye'de. Ev sahibi ile konuştum, evin 2+1 olduğunu ve kirasının 3500 TL olduğunu söyledi. ‘Ayrıca orada evde oturan emlakçı’ dedi. Vekaletinin onda olduğunu ve ‘evi o sana gösterecek’ diye bilgi verdi. Numarasını verdi ve bende aradım” diyerek buraya kadar her şeyin güzel olduğunu fakat hayal kırıklığının bundan sonra gelişen olaylarda yaşandığını ifade etti.

Evi kiralamak için aradığı emlakçıya ulaştığını anlatan vatandaşımız “Evi tarif ettim siz oturuyorsunuz ben kiralamak istiyorum ev sahibi ile konuştum gelip görmek istiyorum dedim. Kirasını da anlaştık 3500 TL dedim. Emlakçı bana hayır yanlışınız var öyle olur mu ya dedi sanki ev sahibi o 10 dk ya arayacağım dedi. Gitti ev sahibini aradı sonra beni aradı kira 460 Stg 2 depozito 1 komisyon dedi. Ev sahibini aradım konuyu söyledim hayır kiralar değişmiş maalesef TL ile veremem dedi üstelik bu sefer 460 Stg dedi” diyerek olayı paylaştı.

Vatandaşımız bu konudaki sitemini şöyle sonlandırdı: “Size soruyorum işini bu şekilde yapan emlakçılar bu piyasayı bu hale getirmiyorsa kim yapıyor? Yarın öbür gün emlakçılar da ev aramayacak mı? Evsiz kalmayacak mı bir komisyonu fazla almak için bu yapılan dürüstlük mü?”

