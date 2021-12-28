



Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, sürekli olarak kullandıkları Kuzey sahil şeridindeki bir koya girişin bir zengin kişi tarafından kapatıldığını ve bu kişinin arkasında bir siyasi olduğunu da iddia etti.

Bize fotoğraflar göndererek ulaşan vatandaşımız, ülkede herkesin kafasına göre bir yerleri kapatabileceğini söyleyerek, yasalarla belirlenmiş olan ‘sahiller halkın malıdır, herkes kullanabilir’ maddesine dikkat çekti.

“Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı. ‘Ne polisi dinlerim der ne devlet’. Kamunun malı benimdir diyor...” diye konuşan vatandaşımız bu işin içinde siyasi de olduğunu iddia etti.

Yıllarca kapatılan yerden denize girdiklerini zira bu koyun en güzel noktasının burası olduğunu belirten vatandaşımız bu konuda devlet yetkililerini göreve davet etti.

