banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
33 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
44 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
32 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Esentepe bölgesi, Acil 112 Servisi istiyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Esentepe bölgesinden bazı vatandaşlarımız, uzun bir süreden beridir bölgelerine bir 112 Acil Servisi beklediklerini ifade ederek, bu servisin eksiliği nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdiler.

Esentepe bölgesi, Acil 112 Servisi istiyor
        
 
 
Daha önce açılmış olan ve bir de ambulansın konuşlandırıldığı 112 Acil Servis’in UBP ve CTP hükümetlerinin Esentepe’de belli şahısların kişisel ihtirasları sonucu kapandığını iddia eden vatandaşlarımız “112 servisinin eksikliği bugün göz göre göre bir hayatın avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine sebep oldu” dediler.
Kuzey Sahil yolu üzerinde bulunan Esentepe’nin son yıllarda hızla büyüyen ve yabancı nüfusu olarak artan bir beldemiz olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bölgede ani bir rahatsızlık geçiren bir kişinin ambulansla Girne’ye yetiştirilmesi gerektiğinde Girne’den 112 Acil Servisi ambulansının beklendiğini bu nedenle de can kayıplarının yaşandığını iddia etiler.
“Sağlık Bakanı Ali Pilli, bizce Esentepe’ye el atmalı ya da sağlıktan elini çekmeli. Biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız ve herkes gibi canımız değerlidir” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.