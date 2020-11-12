Esentepe bölgesi, Acil 112 Servisi istiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Esentepe bölgesinden bazı vatandaşlarımız, uzun bir süreden beridir bölgelerine bir 112 Acil Servisi beklediklerini ifade ederek, bu servisin eksiliği nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdiler.







Daha önce açılmış olan ve bir de ambulansın konuşlandırıldığı 112 Acil Servis’in UBP ve CTP hükümetlerinin Esentepe’de belli şahısların kişisel ihtirasları sonucu kapandığını iddia eden vatandaşlarımız “112 servisinin eksikliği bugün göz göre göre bir hayatın avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine sebep oldu” dediler.

Kuzey Sahil yolu üzerinde bulunan Esentepe’nin son yıllarda hızla büyüyen ve yabancı nüfusu olarak artan bir beldemiz olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bölgede ani bir rahatsızlık geçiren bir kişinin ambulansla Girne’ye yetiştirilmesi gerektiğinde Girne’den 112 Acil Servisi ambulansının beklendiğini bu nedenle de can kayıplarının yaşandığını iddia etiler.

“Sağlık Bakanı Ali Pilli, bizce Esentepe’ye el atmalı ya da sağlıktan elini çekmeli. Biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız ve herkes gibi canımız değerlidir” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

