Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefke bölgesinden bazı vatandaşlarımız 1964 yılında Rumlara karşı yapılan büyük direnişle Kıbrıs Türkü’nün kendi toprağı kalan Erenköy’ün yıllardır sivile açık olmadığını ancak son günlerde büyük bir hareketlilik olduğunu belirterek konuyla ilgili görüşlerini aktardılar.

Vatandaşlarımız “Erenköy Kıbrıs'ın en batısında bir Türk köyüdür. Bu köyümüz şu anda askeri bölgedir” diyerek elde ettikleri bilgilere göre önümüzdeki aylar veya yıllarda bölgenin turizme açılması düşünüldüğü ve bu doğrultuda köye üç adet balıkçı lokantası açılması için çalışmalar yapıldığını paylaştılar.

Bu arada köyün yüksek bir tepesine de şu anda Orman Dairesi tarafından bir adet seyir yeri yapıldığını ifade eden Lefke sakinleri “Bu demek oluyor ki çalışmalar başladı.” dediler.

Öte yandan KKTC’de mevcut olan 28 belediye sayısının 18’e düşürülmesi için çalışma yapıldığını ve Lefke Belediyesi hudutlarına 13 halka açık yerleşim yeri ve askeri bölge de olan 8 köyün isim isim yazarak Lefke belediyesine bağladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Ancak en önemli köylerden biri olan Erenköy’ü neden belediyeye bağlamadılar. Burası turizme açılacaksa ki açılacağı söylenmektedir niye belediyeye bağlamadılar” diye sorguladılar.

