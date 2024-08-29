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“Engelli tuvaleti kiralanır mı?”

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“Engelli tuvaleti kiralanır mı?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir engelli vatandaşımız dün gittiği Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde Lokmacı Kapısı yakınındaki belediye tuvaletlerinde karşılaştığı fotoğraftaki kilitli engelli tuvaleti manzarasını bizlerle paylaşarak isyan etti.

Engelli vatandaşımız, Lokmacı Kapısı yakınındaki belediye tuvaletleri olarak bildiği tuvaletlerin Pro Temizlik isimli şirkete kiralandığını öğrendiğini ifade ederek, bu yetmezmiş gibi bu şirketin ise tuvaletleri yakındaki bir Restorana aylık ödemeli olarak ve çalışanlarının kullanması için kiraladığın ı öğrendiğini anlattı.

Ancak kendisinin en fazla takıldığı şeyin engelli tuvaletinin neden kiralandığı olduğunu söyleyen engelli vatandaşımız “Bu nasıl bir zihniyet. Yani yeri geliyor ben, yeri geliyor, bir başka özel gereksinimli, hatta yeri geliyor turistler bu wc’yi kullanıyorlar. Diyecek başka birşeyim yok. Ayıptır ayıp. Yazıklar olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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