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Engelli olanlar esas engel olanlardır

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde halen daha bazı kişilerin zihinlerine bazı kavramların yerleşmediğini dile getirerek, “Engelli olanlar esas engel olanlardır” diyerek sitemlerini paylaştılar.

Engelli olanlar esas engel olanlardır
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Birçok işyeri, mağaza ve kurumun önünde bulunan park yerlerinde son yıllarda engelliler için park yerleri konulduğunu aktaran vatandaşlarımız, ancak bu konulan engelli park yerlerine kimsenin dikkat etmediğini savundular.
Fotoğrafta görüldüğü gibi üzerinde herhangi bir engelli aracı olduğunu bildirmeyen bir araç sürücüsünün yan yana iki engelli park yerinin tam ortalarına aracını park ederek gittiğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Herhalde bu sürücü duble engellidir. Zira bir park yerini işgal ettiği gibi ikisini de işgal etmeyi başardı” dediler.
 
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