Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, son zamanlarda en çok dikkat ettikleri şeyin engelli vatandaşlarımıza engel olmamak olduğunu ancak buna birçok sürücünün dikkat etmediğini iddia ederek, bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini aktardılar.



Bize gönderdikleri fotoğrafı dün Maliye Bakanlığı park yerinde çektiklerini belirten vatandaşlarımız “Engel olmaya devam ediyoruz. Bu kez engellilere ait park yerini işgal eden; Devletimizin bir kurumunda çalışan memuru!” dediler.

Devlet memurlarının buna en çok dikkat etmesi gereken kişiler olması gerekirken engel olanların başında onlar geldiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, “Engel olmamak için biraz daha özen göstersek güzel olmaz mı?” diye sorguladılar.

