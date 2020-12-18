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Emeğe biraz saygı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçilerimiz, ülkemizde geride kalan günlerde yağan bereketli yağmurların yüzlerini güldürdüğünü zira toprağa attıkları tohumların çimlendiğini ancak bazı kendini bilmezlerin araçlarıyla yaptığı zararlar nedeniyle sevinçlerinin kursaklarında kaldığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Emeğe biraz saygı

Geçitkale bölgesindeki köylerden bize ulaşan çiftçilerimiz gönderdikleri fotoğraflarda görüldüğü gibi çimlenmiş arazilerine büyük bir ihtimalle bölgede av yapan bazı avcıların veya sorumsuz kişilerin araçlarıyla girdiğini ifade ettiler.
Bu kişilerin hiç emeğe saygısı olmadığını dile getiren çiftçilerimiz “Bu arazilerimizi ekime hazırlamak için en az 2 kez tırmıklayıp hazır hale getirip tohumu atıyoruz. Ancak bazı kendini bilmez kişilerin yağmur yemiş ıslak tarlalara girerek bütün emeklerimizi hiçe sayması kabul edilemez bir harekettir” diyerek sitemlerini paylaştılar.
Emek verdikleri şeylerin bu şekilde bozulmasının morallerini bozduğunu belirten çiftçilerimiz, “Biraz emeğe saygı gösterseler, bunlar olmaz” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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