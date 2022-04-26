Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kamuda en fazla mesai harcayan ve ek mesai yapan birçok kamu çalışanının yaklaşık 6 aydır ek mesailerini alamadıkları bildiriliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre başta polis mensupları, gümrük memurları, sağlık çalışanları gibi ek mesai yapan kamu mensuplarının Kasım ayından beridir ek mesai ödemelerini alamadıkları kaydedildi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre ek mesailerle ilgili ödeme protokolü olmasına rağmen ödenmeyen mesai ödemeleri memurları huzursuz ediyor.

Özellikle her geçen gün artan fiyatlar karşısında eriyen maaşlarından dolayı ek mesai yapan çalışanların ek mesailerini de alamadıkları için öfkeli oldukları bildiriliyor.

