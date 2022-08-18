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Ehliyeti bakkaldan mı aldılar?

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Vatandaşlar bazı sürücülerin ehliyeti bakkaldan aldıklarını düşünüyor

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Ehliyeti bakkaldan mı aldılar?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakinlerinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin ehliyeti “bakkaldan” aldıklarını savunarak bunu gönderdikleri bazı fotoğraflarla desteklediler.
Özellikle geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hastalarını ziyaret için gittikleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde karşılaştıkları bu görüntüler nedeniyle adeta çıldırdıklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Bu araçların sürücüleri ya ehliyetlerini bakkaldan aldılar. Ya da gözlerinde bozukluk var ve park edecekleri alanı görmüyorlar” diyerek sitem ettiler.
Hastanedeki sabah yoğunluğundan dolayı zaten çok zor park yeri bulunduğunu belirten vatandaşlarımız bu şekilde iki araçlık yer kaplayanların resmen diğer sürücüleri hiçe saydığını ifade ettiler.
Park yerinin en az üç dört noktasında bu şekilde araçların park edilmiş durumda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu sürücülerin mutlaka uyarılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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