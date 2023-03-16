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“E insaf artık”

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“E insaf artık”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bazı işletmelerin ağırladıkları yabancı misafirlere, kestikleri fişlerde şark kurnazlığı yaptığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fiş fotoğrafıyla sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşımız geçtiğimiz günlerde gittikleri bir restoranda yemeklerini aldıktan sonra ödeme yapmak için istedikleri hesap fişini bizlerle paylaşarak “Bu bir hesap fişi ve TL miktarın döviz karşılıkları! E insaf artık.” diyerek bu yapılanın tam bir açgözlülük olduğunu ifade etti.
Fişte görüldüğü gibi 330 TL tutan hesabın 23,5 Dolar, 22 Euro ve 18,33 Sterlin nasıl tuttuğunu sorgulayan vatandaşımız, bunun hesabını vergi dairesinin sorması gerektiğini vurguladı.
Vatandaşımız Vergi Dairesi çalışanlarına seslenerek “Kaç müşteri var” diye denetleyeceğinize bunları kontrol edin. Resmen hem devletten vergi kaçırıyorlar hem de müşterileri kazıklıyorlar” diyerek yetkilileri bu konuda hareket etmeye çağırdılar.
 
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