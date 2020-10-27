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Dürüst, yeniden siyaset sahnesine döndü

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Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan haberlere göre, UBP’li eski bakan ve milletvekillerinden olan Kemal Dürüst uzun bir aradan sonra yeniden aktif olarak siyaset sahnesine dönüş yaptığı iddia edildi.

Dürüst, yeniden siyaset sahnesine döndü
 
 
Bize ulaşan bilgilere göre, UBP’li eski bakan Dürüst’ün bu hafta cumartesi günü yapılacak olan Ulusal Birlik Partisi başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’a aktif çalışmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kemal Dürüst’ün Güzelyurt’ta nabız yoklayarak, bölgedeki UBP’lilerle Taçoy’a destek için görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında yer alırken, bazı DP’lilerin de seçim sonrasında UBP’ye geçtikleri iddia edildi.
Dürüst’ün başkanlık seçiminde Taçoy’a destek vermesinin nedenlerinin bölgede sorgulandığı bize gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
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