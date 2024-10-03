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Dr. Küçük’ün portresi olmayan kurum binası mı olur?

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Dr. Küçük’ün portresi olmayan kurum binası mı olur?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, Kıbrıs Türkü’nün tek lideri olan Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatmanın her vatandaş gibi kurum ve kuruluşların da görevi olduğunu ifade ederek geçtiğimiz gün gittikleri bir belediye binasında gördükleri karşısında isyan ettiklerini file getirdiler.

Tepebaşı sakini vatandaşlarımız, bağlı oldukları Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi tarafından hizmete konulan Çamlıbel ile Tepebaşı köyleri arasındaki Belediye hizmet binasına gittikleri zaman karşılaştıkları fotoğraftaki durum karşısında şok olduklarını söyledi.

Yasa gereği Dr. Fazıl Küçük’ün portresinin belediye binasında asılı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, “Duvarda Rauf Raif Denktaş, Ersin Tatar ve Ünal Üstel’in portre resimleri asılı dururken Dr. Fazıl Küçük’ün portresinin asılı olmadığına dikkat çekti.

Bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Bu ülkeye Dr. Küçük kadar hizmeti kimin oldu? Onun kadar Kıbrıs Türkü’nün düşünen lider oldu mu? Dr. Küçük unutturamazsınız” diyerek yetkilileri bu durumu düzeltmeye davet ettiler.

Bu arada binanın üzerine neden Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi yazılması yerine LAÇ yazıldığını anlamadıklarını belirten bölge sakinleri bunun da düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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