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DP’de koltuk kavgası büyük

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Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, azınlık hükümetinin ortaklarından Demokrat Parti’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden ayrılan Koral Çağman’ın yerine kimin bakan olacağı tartışması her geçen gün büyüyormuş.

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DP’de koltuk kavgası büyük
Koral Çağman'ın istifasına karar vermesinin üzerinden yaklaşık 15 gün geçmesine karşın halen Demokrat Parti’de Çağman’ın yerine kimin bakan olacağının kararının verilmemesinin sebebinin bu koltuğa birçok ismin aday olması geldiği iddia edilmekte.
Çağman'ın istifasından boşalan Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı görevi için ilk önce Serdar Denktaş’ın ismi kulislerde konuşulurken, son günlerde ise Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in ardından DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'nın  ismi de gündeme geldiği bize ulaşan bilgiler arasında.
Bu konuda Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun nasıl bir yol izleyerek koltuk kavgasını sonlandıracağı  merakla beklenirken, bu istifanın hükümetin dağılmasına kadar gidebileceği de kulislerde konuşulmakta.
 
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