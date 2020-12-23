Dozerlerin girmediği ormanlık alanda çimlenme başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl 17 Mayıs tarihinde Tepebaşı – Kalkanlı arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında büyük bir ormanlık alan adeta kül olduğunu ancak buralarda yaptıkları incelemeler sonrasında bu bölgenin bereketli yağmurlar sonrasında yerdeki ağaç tohumlarının çimleneceğini ve bölgenin yeniden ağaç ve maki örtüsüyle kaplanacağını dile getirmelerine karşın yetkililere bunu dinletemediklerini ifade ettiler.







Doğasever vatandaşlarımız “Kalkanlı yangınından sonra o günlerde avazımız çıktığı kadar bağırdık. Tarım Bakanı'na gittik ve rica ettik. Ne olur yanan yerlere dozerleri sokmayın. Orman kendiliğinden geri gelecek ona bu fırsatı tanıyın diye. Pek dinleyen olmadı” dediler.

Bu bölgenin büyük bir kısmına dozerlerle müdahale edilerek ağaçlandırma yapıldığını ancak bölgenin çok uzun zaman sona doğal örtüsüne kavuşacağını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz gibi dozerlerin halen girmediği yerlerde dökülen tohumlar çimlenmeye başladı bile. Emin olun buraları ağaçlandırılan yerlerden daha önce yeşillenecek” diyerek sitem ettiler.

