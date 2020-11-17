Dövize değil bunlara yatırım yapın

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün gittikleri markette sebze meyve reyonunda karşılaştıkları rakamlar karşısında adeta şok yaşadıklarını ifade ederek bu gidişle markete gidemeyeceklerini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, özellikle domates, salatalık, taze fasulye ve bazı meyve fiyatlarının yanına yanaşamadıklarını dile getirerek “Bizce vatandaşlar dövize değil bunlara yatırım yapmalı” diyerek şaşkınlıklarını belirttiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi salatalığın kilosunun 12,50 TL olduğunu domatesin ise 12.95’e satıldığını belirten vatandaşlarımız, “ama bu fiyatların sebebi ülkede ürün olmaması değil ürünün komşumuz Güney Kıbrıs’a gitmesidir. Zira öğrendiğimize göre Güney’de 1 kilo domates 2 Euro’ya satılmakta” dediler.

Güney Kıbrıs’taki gelir düzeyi ile ülkemizdeki gelir düzeyinin ayni olmamasına karşın ürünlerdeki fiyatların birbirine yakın olduğunu söyleyerek bunun önüne geçilmezse ülkemizde vatandaşların tüketiminin çok düşeceğini sözlerine eklediler.

