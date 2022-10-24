Dolandırıcılar yine iş başında





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız son günlerde bir yerli telefon hattından birçok kimseye mesaj atıldığını ve resmen dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını iddia ederek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, 0548 8532781 telefon numarasından kendilerine atılan fotoğraftaki mesajı bizlerle paylaşarak, “Mesajda da gördüğünüz gibi resmen birileri kandırabilirse insanları kandırıp hesaplarına erişmeye çalışıyorlar” diyerek sıkıntılarını aktardılar.

Bu kişilerin nereden bu cesareti alarak bu şekilde insanları kandırmaya çalıştığını sorgulayan vatandaşlarımız, polisin bunlara müdahale etmesini ve gereken yasal işlemi başlatmasını talep ettiler.

