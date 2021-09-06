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Dolandırıcılar yine iş başında

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız son günlerde yabancı kayıtlı bir telefondan arayarak kendini Bilişim Suçları Asayiş Şube polisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu dile getirerek bu konuda herkesin dikkatli olmasını istediler.

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Dolandırıcılar yine iş başında
 
Vatandaşlarımız 05304341145 numaralı telefondan birilerinin kendilerini aradığını ve bilişim suçları asayiş şube polisi olduklarını söylediklerini belirterek “Sizi 05304341145 numaralı telefondan ararsa bakmayın sakın. Bizi aradılar dolandırıcılar, kendini polis olarak tanıttılar. Bilişim suçları asayiş şube olarak. Dikkatli olun ..... Açmayın bilgilerinizi vermeyin sakın” diyerek uyarıda bulundular.
Bu gibi dolandırıcıların telefonlarınıza ulaşarak banka hesap numaralarınızı ele geçirebileceğini iddia eden vatandaşlarımız, herkesin bu gibi dolandırıcılara karşı dikkatli olması çağrısı yaptılar.
 
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