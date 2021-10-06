Dolandırıcılar azıttı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son bir aydır sürekli olarak Polis teşkilatı tarafından yapılan ‘dolandırıcılara karşı dikkatli olun’ çağrılarına Türkiye kaynaklı dolandırıcıların geri durmayarak hedeflerine aldıkları yaşlı ve yalnız kişileri kandırmaya çalışmaya devam ettikleri bildirildi.



Bize ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde telefonla ulaştıkları iki yaşlıdan 400 bin TL civarında parayı kendi hesaplarına aktarmayı başaran dolandırıcıların bu eylemlerine korkusuzca devam ettikleri ifade edildi.

Bize ulaşan bir vatandaşımız, kendisinin geçtiğimiz gün telefonla evinin telefonundan arandığını ifade ederek “Bana ASAL Şube’den aradıklarını ve açıkta olan mevduat hesabım varsa güvende olmadığını söyleyerek, benden bu hesabımı başka bir hesaba aktarmamı istediler. Belli ki bu kişi veya kişiler artık bu işi profesyonelce yapıyorlar” diye konuştu.

Daha önce bu konuda Polisin yaptığı uyarıyı duyduğu için bu kişinin bir dolandırıcı olduğunu tahmin ederek ona bazı sorular sorması sonrasında telefonu yüzüne kapattığını anlatan vatandaşımız “Bu dolandırıcılar iyice azıttı. Herkesin dikkatli olmasında fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

