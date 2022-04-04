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Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?

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Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin doğaya karşı sorumsuzca davranışlar içinde olmasından dolayı doğamızın her geçen gün yok olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini gönderdiği bazı fotoğraflarla dile getirdiler.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, bazı sorumsuz vatandaşların, evlerinde istemedikleri birçok molozu doğanın en güzel olduğu yerlere sorumsuzca bıraktığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu molozları bırakan vatandaşların acaba çöplerini almaya gelen çöpçüler yok mu, yoksa doğaya çöp ve moloz bırakmak bir alışkanlık mı merak ettik” diye konuştular.
Bu çöp ve molozların yıllarca doğada kaldığını ve doğanın birçok endemik bitki örtüsünün yok olduğunu dile getiren vatandaşlarımız bu şekilde devam edilirse doğa diye bir şey kalmayacağını sözlerine eklediler.
 
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