“Doğamızı böyle kirletmeyelim”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde Aralık ve Ocak aylarında yağan bereketli yağmurlar sonrasında her yerin yemyeşil olduğunu tahıl ekili arazilerin yeşerdiğini belirterek, bu tahıl ekili arazilerine gerek yabancı ot ilacı gerekse zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan çiftçilerin doğayı kirletmelerinden yana sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız bize gönderdiği fotoğraflarla çiftçilerin duyarsızlıklarına dikkat çekerek, ekinlerini ilaçlayan çiftçilerin ilaç kutularını ve çöplerini gelişi güzel doğaya bırakmalarına tepki göstererek “Ekinlerinizi gelip ilaçlayıp gidersiniz. Allah bereketini versin ama doğamızı da temiz tutalım” diyerek sitem ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız bazı çiftçilerin sadece kendi tarlasını kendi ekinini düşündüğünü iddia ederek “Bilmiyor ki o pislikleri oraya attı ve kaç tane canlı hayvan gidip onların tadına bakıyor ve de ölüyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz”

Özellikle zehirli kutuların veya aletlerin gelişi güzel doğaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, hem hayvanların hem de insanların bu zehirli atıklardan etkilendiğini sözlerine eklediler.

