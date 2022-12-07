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Doğamıza ve insanlığa zarar verdiklerinin farkında değiller

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Zira ilaç şişeleri ile poşetlerinin toplu bir şekilde imha edilmesi gerekiyor üreticiler

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Doğamıza ve insanlığa zarar verdiklerinin farkında değiller

 
Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sebze veya meyve üreticilerinin çevre konusunda oldukça bilinçsiz olduklarını dile getirerek, bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün havanın güzel olmasını fırsat bilerek hem avlanmak hem de doğada yürüyüş yaparak rahatlamak amacıyla dolaştıklarını belirterek fotoğrafta görülenleri bir portakal bahçesinin yanında çektiklerini anlatarak “Fotoğrafta da görüldüğü gibi atılan zirai ilaçların boş poşet veya şişeleri etrafa gelişi güzel bırakıldı. Bu poşet veya plastik şişeler bir yağmur sonrasında doğaya karışacak ve birçok hayvanın zarar görmesine neden olacaktır” dediler.
Ama esas sorunun bu şekilde bırakılan zirai ilaçların yer altı sularına karışması sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan vatandaşlarımız, “Bu zira ilaç şişeleri ile poşetlerinin toplu bir şekilde imha edilmesi gerektiğini üreticiler bilmeli. Bu bilinci ise Tarım Dairesi veya zirai ilaç satıcıları üreticilerin aklına sokması lazım. Ne üreticiler ne de satıcılar doğamıza ve insanlığa zarar verdiklerinin farkında değiller” diye konuştular.
 
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