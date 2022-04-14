Doğamız çöplük olma yolunda





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizin bir zamanlar yem yeşil olan doğasının her geçen gün biraz daha koyulaştığını dile getirerek bunun sebebinin ise bizler olduğunu dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöp ve moloz yığınlarının İskele bölgesinde bir bölge olduğunu belirten doğasever vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün doğada yürüyüş yaparak, ilkbahar aylarının tadını çıkarmak amacıyla arkadaşlarımızla çıktığımız yürüyüş sırasında bu görüntüyle karşılaşınca şok olduk” dediler.

Bu bölgede son olarak 3 ay önce yürüyüş yaptıklarını belirten vatandaşlarımız, o günlerde değil moloz yığınları çöp yığını olmadığını belirterek bazı duyarsız kuruluşlar tarafından bu doğaya hıyanet yapıldığını iddia ettiler.

“Bu şekilde giderse doğamız çöplük olma yolundadır. Şimdilerde milyon TL’leler eden araziler bu şekilde kirletilmeye devam edilirse ve mantar gibi inşaatlar yapılırsa 1 TL bile değer bulmayacak” diyen vatandaşlarımız, doğamıza karşı biraz daha duyarlı olmak gerektiğini sözlerine eklediler.

