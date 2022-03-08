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Doğada zararlılarla mücadele sürüyor

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“Esasında en güzel mücadele baykuşlarla yapılan mücadeledir ancak şu anda elimizde yeterli baykuş olmadığı için zehirleme yöntemine gittik”

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Doğada zararlılarla mücadele sürüyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde gerek harnup ve badem gerekse zeytin gibi ağaçlara büyük zararlar veren başta ova fareleri olmak üzere zararlı hayvanlarla mücadele için çalışmalarının devam ettiğini belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla çalışmalarına dikkat çektiler.
Özellikle harnup, badem ve zeytin ağaçlarının doğada bolca bulunduğu Karpaz bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu zararlılar ile mücadeleye devam ettiklerini söyleyen doğa dostu vatandaşlarımız gelecek nesillere Kıbrıs’ın önemli değerleri olan ve son yıllarda giderek değer kazanan zeytin ve harnup bırakmak için çalıştıklarını söylediler.
Pazar günü Çayırova piknik alanı ile Fener arasında 500 harnup ağacına fare zehirleri nizami bir şekilde yerleştirildiğini anlatan doğasever vatandaşlarımız “Esasında en güzel mücadele baykuşlarla yapılan mücadeledir ancak şu anda elimizde yeterli baykuş olmadığı için zehirleme yöntemine gittik” dediler.
 
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