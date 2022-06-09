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“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”

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“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizin gerek kıyı şeritlerinde gerekse dağlık alanlarında devam eden tahribata dikkat çekerek bu gidişata dur deme zamanın geçmekte olduğunu vurguladılar.
Bize gönderdikleri bir fotoğrafla İskele bölgesinde kıyı şeridinde hızla süren betonlaşmayı gözler önüne seren çevre duyarlısı vatandaşlarımız “Buğday ekmeye tarla kalmadığında, denizlerde balıklar öldüğünde ve lağımdan girilemediğinde, Mesarya’dan baktığında Girne sahillerini gördüğünde o zaman çok geç olacak ey insanlar.” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Ülkede özellikle tarımsal alanların gün ve gün azaldığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, bu gidişatın gelecek nesillerin gıda sıkıntısı yaşaması anlamına geldiğine vurgu yaparak bu konuda yetkililerin bir uzun vadeli planlama yaparak betonlaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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