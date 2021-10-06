“Direksiyon başında telefonla konuşma hastalığımız büyüdü”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’da sakin bir vatandaşımız, dün sabah Dereboyu’nda şahit olduğu bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.



“Citroen ışıklarından eski Pronto’nun olduğu cadde sonuna kadar çok yavaş ilerleyen sağ şeritteki arabalara baktım. Üç tanesi hariç sürücülerin direksiyon başında tamamı ya telefonla konuşuyor ya da mesaj çekiyordu.” diye konuşan vatandaşımız, geriye kalan üç tanenin birinin sandviç yediğini, diğerlerinin de gazete okuduğunu iddia etti.

“Abartma diyorsanız denemesi bedava siz de gözlemleyin” diyerek iddialı konuşan vatandaşımız, gelmeye çalıştığı noktanın, bu kadar insan arabada bile telefonla konuşmaya devam ettiğini kaydetti

“Peki acaba ne konuşuyorlar? Konuşma konusunda da çok başarılı bir toplum olmadığımız göz önüne alınırsa. Merak içindeyim” diyen vatandaşımız, cep telefonuyla konuşmanın artık ülkemizde hastalığa dönüştüğünü savundu.

