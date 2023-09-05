Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin el değmemiş doğası ile bilinen bölgesi olan Dipkarpaz ile Zafer Burnu arasındaki bölgedeki anayolun içler açısı olduğunu ifade ederek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Geçtiğimiz hafta kısa bir tatil için gittikleri Dipkarpaz köyü ile Zafer Burnu arasındaki bungalovlarda kaldıkları süre içerisinde çocuklarına Zafer Burnu’na kadar olan çevreyi tanıtmak için çıktıkları gezinti sırasında anayolun halinden dolayı perişan olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu yolun neden yeniden asfaltlanmadığını sorguladılar.

“Dipkarpaz köyü çıkışına kadar adeta kaymak gibi yeni dökülmüş yol bulunurken, bungalovların başladığı yerden ta uç noktaya kadar yolların harabeye dönmüş olması bizim aklımıza Dipkarpaz köyü sonrası başka bir ülkenin toprağı mı acaba? Sorusunu getirdi” dediler.

Bu bölgeye her gün yüzlerce turist ziyaretinin olduğunu gördüklerini belirten vatandaşlarımız, bu yolun halinin hiç hoş bir izlenim bırakmadığını sözlerine ekleyerek yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.

