Dijital çağda devlet halen dijitalleşemedi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız 21. yüzyılda olmamıza rağmen halen daha ülkemizde çağa ayak uyduramamanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirterek başlarından geçen bir olayı sitem ederek bizlerle paylaştı.



Vatandaşımız “Yıl 2021 halen koçan üzerinde soyadı farklı olduğu için aynı kişi olduğuna dair yazıyı muhtardan alıyoruz.” diyerek dijital çağda bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Muhtardan imza almak yetmezmiş gibi iki tane de azadan imza almak gerektiğini öğrendiklerini söyleyen vatandaşımız “ Muhtarı bulduk imzaladı, ancak 3 gündür da azasını ararık. Evde olduğu saate denk gelelim diye.. Bu piyasa şartlarında iş yap ama herşey bir azaya bağlı olsun..” diyerek sitem etti.

Artık bu işi devletin yapması gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Dünyada herşey artık bir tıkla öğrenilebiliyor. Ancak ülkemizde bu kolaylığın farkına varmak için herhalde 5-10 yıl daha geçmesi lazım. Bu arada aynı kişi olduğu sır değil kayıtlarda var bence…” diye konuşarak sözlerini tamamladı.

