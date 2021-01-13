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Devlette 2020 yılında torpille işe alımlar tavan yaptı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi ve özellikle özel sektörün zor günler yaşamasına kaşın hükümette olan partiler torpille işe alımlarına 2020 yılında hız verdikleri kaydedildi.

Devlette 2020 yılında torpille işe alımlar tavan yaptı
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İstihdamlar konusunda bir ekonomist vatandaşımızın yaptığı araştırmada 2020 yılında hükümette olan UBP döneminde kamuda güvenceli çalışma yani kadrolu istihdam yerine güvencesiz torpil ile istihdamın arttığını hatta ikiye katlamış olduğunu belirtti.
Verilerde görüldüğü gibi kadrolu memur ve öğretmen sayısı azalırken, torpil mekanizması ile istihdam edilen Geçici İşçi, Geçici Öğretmen, Sözleşmeli Personel ve Mevsimlik İşçi alımları arttığı görülüyor.
Özellikle mevsimlik işçi sayısının 2020 yılının sonunda tavan yaptığı dikkatlerden çakmazken geçici işci sayısının da geçtiğimiz yılın başına göre oldukça fazla attığı belirtiliyor.
 
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