Devletin bir mürekkep alacak parası kalmadı mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkede kamu alanında yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarak devam ederken, sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler maddi imkansızlıklar sebep gösterilerek kamu çalışanları tarafından yapılmıyor.

Bize Güzelyurt’tan ulaşan bilgilere göre, kamuda para getiren önemli dairelerin başında gelen Araç Kayıt ve Sürüş Ehliyeti Dairesi’nin Güzelyurt şubesinin haftalardır sürüş ehliyetini almak için bekleyen vatandaşları mağdur ediyormuş.

Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 1 ay önce arıza gösteren ehliyet kartı basım makinesinin halen tamir edilmediği bildirilirken, makinenin probleminin ise mürekkebinin bitmiş olduğu ve bu mürekkebi almak için kendilerine bütçe verilmediği için Lefkoşa’dan mürekkep bekledikleri kaydedildi.

İki ay önce ehliyetini yenilemek veyahut yeni ehliyet almak için başvuran vatandaşların halen ellerinde kendilerine verilen ödeme makbuzu ile sürüş yaptıkları bildirilmekte.

Bu konuda sitem eden bölge sakinleri “Devletin bir mürekkep kartuşu alacak kadar parası yoksa dükkanı kapayıp gitsinler” diyerek sitem ettikleri belirtildi.

