“Devletimiz önce yolları tamir etsin, sonra seyrüsefer istesin”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde gerek anayollarımızdaki bozulan yollar gerekse bazı şehirlerimizde devam eden alt yapı çalışmalarından dolayı araçlarının sürekli lastiklerinin parçalandığını ifade ederek sitemlerini paylaştı.

Bize gönderdiği fotoğrafla isyanını dile getiren vatandaşımız “Altı ay önce taktığım lastikler çukurlara düşmeden dolayı bu hale geldi. Bakalım daha ne arızalarla karşılaşacağız” diye konuştu.

Lastik değiştirmek zorunda olduklarını ifade eden vatandaşımız devlet yetkililerine seslenerek “Seyrüsefer ödeyemeyeceğim bu yıl. Zira lastiklerimi değişeceğim devletim. Kusurumu affet” diyerek yetkililerin önce yolları tamir ederek geçmişte ödedikleri seyrüseferlerin karşılığı olan yolları yapmasını istedi.

