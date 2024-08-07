“Devlet Hastanesi aciline güvenmeyip de kime güveneceğiz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, eşinin yaşadığı bir diş problemi sonrasında kendisine 10 gün yapılması için iğne verildiğini söyleyerek yaşadığı sıkıntıyı bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız, iğneyi yapmak için Pazartesi akşamüzeri saat 6 gibi Trenyolu Polikliniğine gittiklerini anlatarak, burada iğnenin ilk kez yapılacağını bahane gösteren hemşirelerin kendilerinin yaşanabilecek bir şok nedeniyle iğneyi yapmayarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gönderdiklerini anlattı.

Acil servise gittiklerinde önce oradaki görevlinin yerinde olmaması nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldıklarını daha sonra görevlinin gelmesi sonrasında iğne yapılmak istendiklerini ve yardımcı olmalarını talep ettiklerini anlatan vatandaşımız “Sıramızı beklerken oraya gelen hemşire ne iğnesi yapılacağımızı sorması sonrasında konuyu aktarmamız üzerine kendilerinin de bu riski alamayacağını söylediler. Koskoca Devlet Hastanesi’nin bunu nasıl yapamayacağını sorgulamamıza karşın bizi gönderdiler” diye konuştu.

Daha sonra kendilerinin bir özel hastanen aciline gittiklerini anlatan vatandaşımız “Burada bu iğnenin ilk kez yapılacak olması nedeniyle bunu Devlet Hastanesi hemşirelerinin yapmak istemediğini anlattım. Buradaki hemşire herhangi bir sorun olmayacağını söyleyerek iğneyi yaptı ve bir süre bekledikten sonra bizi eve gönderdi” dedi.

Vatandaşımız sağlıkta devlet hastanesi aciline güvenmeyip de kime güveneceklerini sorgulayarak sitemini bizlerle paylaştı.

