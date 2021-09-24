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“Devlet, bu yükü kaldıramaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı öğrenci velilerimiz, ülke nüfusunun her geçen gün artması nedeniyle eğitimde gün geçtikçe büyük aksamaların yaşandığını ifade ederek görüşlerini dile getirdiler.

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“Devlet, bu yükü kaldıramaz”

“Devletin görevi herkese parasız eğitim sağlamak mı? Yoksa vatandaşına parasız eğitim sağlamak mı?”diyen vatandaşlarımız, bunun cevabının anayasada açıkça verildiğini dile getirdi. Vatandaşlarımız, ancak ülkedeki nüfusun ülkeye çalışmak için gelen kişilerle arttığını söyleyerek, bu devletin bu yükü kaldıramaz duruma geldiğini kaydettiler.
“Özel sektörün ihtiyacı var, yabancı iş gücü getiriyor, devlet de buna izin veriyor, kabul. Ama bu yabancı iş gücünün ailelerine bakmak, çocuklarını okutmak bizim verdiğimiz vergiler ile oluyorsa ben burada bir yanlışlık görürüm” diyen vatandaşlarımız, bu yanlışın düzeltilmesinin de devletler arası protokollerle düzenlenebileceğini sözlerine eklediler.
 
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