Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl bol yağışlı günler görüldüğünü bu nedenle her tarafın yeşerdiğini ancak yağmurlar nedeniyle bazı çiftçilerin mağdur olduğunu ifade ettiler.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl bol yağışlı günler görüldüğünü bu nedenle her tarafın yeşerdiğini ancak yağmurlar nedeniyle bazı çiftçilerin mağdur olduğunu ifade ettiler.

Özellikle Nergisli, Pirhan, Dörtyol ve Korkuteli köyleri sınırlarından geçen Kanlı Dere’nin ekili alanlara yayılması sonucunda birçok tarım arazisinin bu yıl kullanılmaz olduğunu belirten vatandaşlarımız “Çiftçilerin Ekim ayı sonundan itibaren tarlalarına yaptıkları arpa buğday ekimleri sonrasında çimlenen birçok tarla son üç aydır sürekli olarak akan dereden dolayı büyük zarar gördü” dediler.

Bu dere yatağının etrafa yayılmadan ilerlemesi için bir çalışmanın şart olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, bu çalışmanın da bir baraj veya göletin yapılması olduğunu sözlerine eklediler.

