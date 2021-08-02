Denetimsizliğin sonucu: Tanesi 5 TL’ye şeftali!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün bir marketten aldığı şeftalinin kilosunun 24.90 TL olduğunu belirterek 5 tane orta boy şeftali 24.53 TL ödediğini belirterek bu fahiş fiyatların nedeninin denetimsizlik olduğunu vurgulayarak görüşlerini bizlerle paylaştı.



Vatandaşımız tanesi nerdeyse 5 TL olan şeftalinin Türkiye’de tüccarlar tarafından üreticiden 5 ile 10 TL kilosundan alındığını bildiklerini belirterek “Yeme de yanında yat. Asgari ücretli nasıl yesin demeyin” dedi.

Bu şeftalinin kilosunun ülkemize ne kadara mal olduğunu sorgulayan vatandaşımız “Tüccar kilosunda kaç para kazanıyor? Market acaba kaç para kazanıyor? Bence üreticilerin kazandıklarının iki katını kazanıyorlar” diyerek sitemini bizlerle paylaştılar.

