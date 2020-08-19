Demir engelin en başa konmamasının mantığını anlamak mümkün değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımız, ülkemizde çok tuhaf işler yapıldığını, akıllar ziyan bu işlerin neden yapıldığını anlamanın da mümkün olmadığını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen deniz içerisindeki tahta iskelenin Yeni Boğaziçi sınırları içinde bulunan Bedi’s Plajı’nda olduğunu belirten vatandaşımız, iskelenin yıllardır bakım görmediğini ve tahta basamaklarının çürüdüğünü bu nedenle büyük tehlike içerdiğini kaydetti.

Vatandaşımız, burayı kullanan vatandaşların iskele üzerine çıkıp da yürümemesi veya denize atlamaması için yetkililerin buraya uyarı amaçlı hem demir engel hem de geceleyin görünmesi için uyarı lambası koyduğunu belirtti. Ancak bu demir engel ile lambanın neden iskelenin en başına konmadığını da 3-5 metre içeri konduğunu sorgulayan vatandaşımız “Yani bu engelin önündeki mesafe sağlam mı göründü, yoksa insanların hatıra fotoğrafı çektirmesi için mi konuldu anlayamadım” diye konuştu.

İnsanların 5 metrelik mesafe içinde denize atlama şanslarının da olmadığını zira suyun çok sığ olduğunu belirten vatandaşımız, “Şimdi bu işi yapan mühendis ve mimara sormak isterim bu engel niye en başa konmadı” diyerek sözlerini tamamladı.

