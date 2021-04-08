Dayanılmaz koku

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa – Mağusa anayolunun Haspolat ile Cihangir köyleri arasında oldukça kötü bir kokunun hakim olduğunu dile getirerek uzun bir süreden beridir bu kokudan yana muzdarip olduklarını ifade ettiler.



Özellikle Değirmenlik Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında kalan bölgede çirkef kokusu mu, ölü hayvan kokusu mu anlayamadıkları çok kötü bir kokunun etrafa yayıldığını ifade eden vatandaşlarımız “Rüzgarın güney batı yönünden estiği zaman etrafa yayılan bu koku arıtma tesisinden mi geliyor yoksa başka bir yerden mi geliyor? Bunu tam anlayamadık. Ancak bu kokudan dolayı yolda araç bile kullanmakta zorlanıyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

