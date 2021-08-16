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Daha bir ay olmadan yol yırtıldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, yaklaşık bir ay önce açılışı yapılan çift şerit yolun fotoğraftaki gibi bozulduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Daha bir ay olmadan yol yırtıldı
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Lefkoşa kuzey çevre yolu projesindeki yolun bir bölümünde daha bir ayı doldurmadan çökmeler ve yırtıklar yaşandığı iddia eden vatandaşlarımız bunun nedenini sorguladılar.
Erdoğan’ın geleceği için alelacele yapılan yolda dökülen asfaltta yırtılma ve kaymalar olurken daha 3 hafta önce açılışı yapılan yoldaki bu tablo tepkiye yol açtı.
Vatandaşlarımız standartların önemine vurgu yaparak “Yol yırtıldı. Ayni alanda asfalt kaymaları devam ediyor. İşte bu nedenle diyoruz yol yapmak sorunu çözmez standartlık gerekir yoksa yapılan yollar bir ayda bu hale gelir” dediler.
Vatandaşlarımız, yolların yapılırken belirli bir standarda göre yapılması halinde bu kadar kısa bir sürede bu şekilde yırtılma veyahut çökme olmayacağını söyleyerek yetkililerin bu konuda müteahhit firmayı denetlemeleri gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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