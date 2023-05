Cratos Bumerang Travel emekçilerinden Taçoy’a yardım çağrısı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne’nin en güzel otellerinden biri olan ve ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle son 2 yıldır kapalı olan Cratos Otel eski çalışanları mağduriyetlerini dile getirerek yardım istediler.

İlk açıldığı zaman kurulan şirket olan Cratos Bumerang Travel emekçileri, mahkeme süreci sonunda Pulat Trading Ltd.’e geçen otel yönetimi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’a çağrıda bulundular.

Cratos Bumerang Travel emekçilerinin Bakan Taçoy’a yaptıkları çağrı şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımız Sayın Hasan Taçoy bey merhaba. Her birimiz 8-10 yıl Cratos’a hizmet etmiş emekçileriz. Cratos’a Milyonlarca dolar para kazandırdık. Ama Maalesef Cratos alacaklı personelin bağlı olduğu eski firma olan Bumerang Travel Club Ltd yerine, Yeni bir firma ile (Pulat Trading ltd Olarak) faaliyete geçti, bizler Bumerang Travel Club Ltd,ye kayıtlı olduğumuz için

Yasal ve kanuni haklarımızı alamıyoruz!!

Ne 8-12 yıllık tazminatlarımızı (2011-2023)

Ne yıllık hakkımız olan 20,30,40 hatta 60 gün günlük alacak izinlerimizi,

Ne de SSK prim ve yatırımlarımızı alamıyoruz.

LÜTFEN. Biz emekçilerin haklarına ve alın terine.

Bir Çalışma bakanı olarak, Bir UBP ‘i olarak, Bir emekçi olarak,

Ve bir İnsan olarak lütfen Sahip Çıkınız. Saygılarımızla.”