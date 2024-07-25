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Çöplükler yakılıyor, vatandaş zehir soluyor

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Çöplükler yakılıyor, vatandaş zehir soluyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde birçok bölgede oluşturulan çöplüklerin bilinçli olarak yakıldığını ve bu nedenle zaman zaman bu çöplüklere yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşların büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler.
Ülkemizin en büyük katı atık depolama alanı olan Güngör Çöplüğünde önceki akşam saatlerinde çıkan yangının, bölge sakinlerinin ve çevrecilerin tepkilerine sebep olduğu bildirildi.
Bize ulaşan çevreci vatandaşlarımız, düzenli aralıklarla meydana gelen yangınlar, halk sağlığını ve çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiğine vurgu yaparak “Yangının yaydığı duman ve kokular, bölgedeki yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Temiz hava yerine ciğerlerimize karbon monoksit gazlarını çekiyoruz. Sonra da neden kanser oluyoruz diye de kara kara düşünüyor. İşte sebebi açık” diyerek isyanlarını dile getirdiler.
 
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