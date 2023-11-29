banner913
banner932
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
14 0
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
32 0
 
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
12 0
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
30 0
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
19 0
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
19 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
369 0
banner964
banner985

Çöplükler yakılıyor, doğa yok oluyor

banner989

banner974
Çöplükler yakılıyor, doğa yok oluyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, daha önce de bu sayfadan defalarca yayınladığımız “Geçitkale çöplüğünün yakılması” ile ilgili haberlerin halen güncelliğini koruduğunu dile getirerek sitem ettiler.
Çevre dostu vatandaşlarımız, bu bölgede yaşayan insanlar gibi çevrenin de bu yakılan çöplükten çok zarar gördüğünü ifade ederek, bölgede ağaç ve bitki örtüsünün neredeyse yok denecek kadar azaldığını iddia ettiler.
Geçtiğimiz günlerde o bölgeden araçlarıyla geçerken bu çöplükten yayılan duman nedeniyle adeta bir toz bulutunun içine girmiş gibi olduklarını da sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, “Çöplüğün yakılmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazları soluyan insanlar gibi doğanın da çok büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.